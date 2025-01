Lanazione.it - Per la Sanac un’offerta canadese

Leggi su Lanazione.it

C’è una vera proposta di acquisto per l’acquisto del grupposul tavolo dei commissari straordinari nominati dal Governo. La busta sarà aperta la prossima settimana, ma da indiscrezioni si tratterebbe dell’aziendadell’acciaio The Grossi Group, che aveva già presentato una manifestazione d’interesse alla prima fase della procedura, per l’acquisizione della società e dei quattro stabilimenti operativi fra cui quello di Massa, oltre a Vado Ligure, Assemini, Gattinara. Si sarebbe invece ritirata l’italiana Ettore 1910. Ci troviamo alla fine della fase di due diligence per la vendita di: l’iter si sarebbe dovuto concludere a dicembre ma era stata data una proroga di un mese. Ci sono altri scogli da superare: in particolare, il piano industriale, economico e finanziario dovrà rispettare i requisiti previsti dal bando di vendita, le garanzie sul mantenimento di tutte le unità operative e del battente occupazionale.