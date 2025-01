Iltempo.it - Da Prodi a Mr Tasse fino a Gentiloni: prove tecniche di Margherita bonsai

Tra «aggiungi un posto a tavola» e «cerco un centro di gravità permanente», una chimera. Che suscita clamore (mediatico) e richiama una pletora di intrepidi esploratori, ingolositi dall'impresa memorabile. D'altra parte nel campo largo il centro sta diventando un vero e proprio talismano, l'oggetto proibito dei desideri, tanti lo cercano ma nessuno sa se esista per davvero. "Quel 2/3% che serve ad Elly Schlein per superare Giorgia Meloni", ha spiegato ieri uno dei massimi esperti del settore, Matteo Renzi, dal teatro fiorentino Cartiere di Carrara, con quel tono che hanno itti cacciatori quando insegnano ai novelli come si bracca una preda. Tra tentativi falliti sul nascere, e nuovein laboratorio, c'è una data segnata in rosso sul calendario: il doppio appuntamento di sabato prossimo, i cattolici riuniti a Milano con Comunità democratica (Ruffini,, Delrio), i liberali ad Orvieto (e Ceccanti).