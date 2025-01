Spazionapoli.it - Napoli-Verona, forfait in vista per Conte: già pronto il sostituto

Ultimissime Calcio– Possibile, almeno dall’inizio della partita, per Antonioindel: giàilTra le ultimissime calcionon solo mercato, ma anche focus sul campo. Questo perché gli azzurri saranno impegnati domani sera, 12 gennaio, contro il. Sarà la prima partita del girone di ritorno di Serie A, motivo di vendetta dopo il 3-0 incassato al primo turno di questa stagione. Il modo peggiore per far partire l’avventura diin azzurro, che da quel momento ha raramente sbagliato.Mai più contro una squadra della seconda metà della classifica. I passi falsi sono arrivati solamente contro Atalanta e Lazio, con la Dea in piena corsa per lo scudetto. Al Maradona, per la prima volta nel 2025, però,non avrà a disposizione la squadra al completo.