Sport.quotidiano.net - Le pagelle. D’Orazio corre come un matto, che bravo Awua in mezzo

GALEOTTI 6,5. In generale è sicuro, più centrato anche coi piedi rispetto alla sfida col Perugia, ea parare su Magnaghi e Saporiti. Solo, sul primo gol è apparso un filo sorpreso dalla "pelatina" di Quirini. CALAPAI 6,5. Una delle sue prove migliori. Difensivamente è attento e nel finale anche risoluto nello spazzare, e quando sale nel primo tempo tecnicamente è meno impreciso del solito. ARENA 5. Brutta serata. Regala il pari a Magnaghi, è poco reattivo sul palo di Catanese, dimentica Fedato all’89’. NADOR 6. Un po’ meglio, soprattutto perché ogni tanto spariglia con un paio di discese. In area, luci e ombre. MIGNANELLI 6. Ha di fronte Quirini, il più forte dei rossoneri. Deve sudare ma gli concede il minimo e quando può sale per il cross. ZAMMARINI 6. Gioca una buona gara, e vede premiato con un giusto rigore l’inserimento su quella palla dietro di Rao.