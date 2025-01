Ilrestodelcarlino.it - Coach Domizioli: : "Riprendiamo un po’ di fiducia"

"Dobbiamo cercare di vincere qualche gara per riprendere un po’ di". È quanto dice Massimilianodella Virtus, quando sta preparando la gara casalinga di domani alle 18 contro Recanati. "Oramai - osserva - le posizioni di classifica sono delineate: Recanati farà i playoff mentre noi stiamo lottando per i playout". La squadra civitanovese è incappata in una sconfitta nel turno precedente a Porto Recanati. "Da quel match - aggiunge - siamo usciti un po’ malconci e al momento non so chi riuscirò a recuperare". Recanati è a 2 punti dalle leader Loreto Pesaro e Matelica, la posizione in classifica dei leopardiani sottolinea la forza della squadra. "Hanno elementi di grande impatto, mi riferisco ad Andreani, Pozzetti e Urbutis che sono un riferimento in una formazione composta da altri giocatori di valore".