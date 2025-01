Ilrestodelcarlino.it - C’è l’ok dopo il collaudo. Riaprono gli impianti, domani si torna a sciare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sia Monte Piselli. Ildi ieri mattina sulla seggiovia Tre Caciare,l’autorizzazione al prolungamento della vita tecnica dell’impianto ormai vetusto e le operazioni di manutenzione e messa in sicurezza, ha dato esito positivo e dala seggiovia tornerà a servire il comprensorio dei Monti Gemelli. Una notizia attesa già da alcune settimanele oltre diecimila presenze riscontrate durante le festività natalizie, nonostante si potesse utilizzare solo il ‘campetto’ della scuola di sci usufruendo della parte finale delle piste del comprensorio sviluppato sulle proprietà del Cotuge, adeguatamente battute con il nuovo battipista acquistato lo scorso anno, ma rimasto praticamente inutilizzato per carenza di neve. Il sindaco Marco Fioravanti nel suo ruolo di presidente dell’assemblea Cotuge già giovedì aveva anticipato la notizia che se ildei tecnici avesse dato esito positivo, dala seggiovia sarebbeta in funzione e tanti è stato.