Zanoli e il sogno rossoblù: "Voglio guadagnarmi il riscatto"

Un giovane in crescita al GenoaAlessandro, laterale classe 2000, sta vivendo un momento di crescita al Genoa. Arrivato in prestito dal Napoli, il giovane calciatore sembra aver trovato la sua dimensione nel club ligure. Dopo un periodo segnato da difficoltà e incostanza, ora si sente pronto a cogliere l’opportunità per affermarsi definitivamente.Le dichiarazioni dial Secolo XIXIn un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX,ha chiarito le sue ambizioni: “continuare a migliorare e raggiungere la salvezza con il Genoa. Sono in prestito dal Napoli, ma c’è un’opzione die il mio obiettivo è guadagnarmela”. Parole che dimostrano la volontà del giocatore di restare sotto la Lanterna e consolidare il legame con la maglia.Dal passato complicato alla rinascitaha anche accennato alle difficoltà incontrate negli ultimi anni: “Vengo da due anni complicati e altalenanti, ora sento di aver colto la chance giusta”.