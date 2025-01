It.newsner.com - Usi sorprendenti del sale per la casa

Ilè un umile minerale che secoli fa veniva usato come denaro, per pagare i soldati dell’antica Roma per il loro servizio. Oggi, al di là della cucina, è un supereroe dellache vale il suo peso in “oro bianco”, affrontando qualsiasi problema, dai vetri smerigliati al prurito alla gola. Pronti a liberare la magia di questo minerale?Molti anni fa, ilera “così prezioso” che veniva usato come moneta, a volte per pagare i soldati per i loro compiti nell’antica Roma.In effetti, il minerale – utilizzato anche per gli scambi commerciali tra le nazioni – era così pregiato da essere chiamato “oro bianco”.Oggi, anche se non può essere usato come denaro per comprare i vostri articoli preferiti nella lista dei desideri su Amazon, è un prezioso elemento di base per lacon innumerevoli applicazioni al di là della cucina.