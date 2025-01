Lapresse.it - Los Angeles, ancora inferno di fuoco

Edifici in fiamme, strade coperte dalla cenere, fumo ovunque. L’di Losnon accenna a concludersi: gli incendi che stanno devastando la città californiana hanno già provocato almeno 10 morti e decine di migliaia di evacuati. “Centinaia le case in fiamme, sono qui per aiutare chi ha perso tutto” dice Vincenzo Porcu, ristoratore italiano che si trova proprio a Losin questo momento, che parla di “scene da apocalisse“. Si stima una conta dei danni di circa 150 miliardi di dollari.