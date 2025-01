Tvzap.it - “Grande Fratello”, spunta il fuorionda di Jessica su Signorini: si è sentito tutto

News Tv.”. La scorsa puntata del reality show di Canale 5 è stata una delle più delicate nella storia del programma. Il conduttore Alfonsoha dedicato l’intera diretta agli scontri avvenuti durante la settimana tra alcune concorrenti. Alla fine la produzione ha diramato un comunicato:, Helena e Ilaria non sono state squalificate, ma sono state mandate direttamente al televoto. La Morlacchi, però, non ha apprezzato la decisione del “” ed ha deciso di abbandonare il gioco. Solo adessoundella gieffina su Alfonso. (Continua.)Leggi anche: “Abbandono la Casa”: “”, l’annuncio ufficiale del ritiro (VIDEO)Leggi anche: “”, la scoperta incredibile su: la cugina è famosissima (VIDEO)Il provvedimento del “”Nella scorsa puntata del ““, la produzione ha deciso di intervenire dopo le recenti liti che hanno visto come protagonisteMorlacchi, Ilaria Galassi e sopratHelena Prestes.