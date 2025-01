Bergamonews.it - Bellezza senza tempo: gli 800 anni del “Cantico delle creature” di San Francesco

Leggi su Bergamonews.it

Passano gli, ma la figura di Sand’Assisi resta un modello intramontabile. Il suo pensiero rivoluzionario e le sue opere sono sempre di straordinaria attualità e riescono a interpellare ogni generazione, come dimostra il messaggio racchiuso nel suo celebre “”, di cui si festeggia l’ottavo centenario.La ricorrenza rappresenta una preziosa occasione per approfondire e riscoprire il significato di questo componimento e del suo ispirato autore. Sabato 11 gennaio al Santuario di San Damiano in Assisi, il comune che diede i natali a San, si apriranno le celebrazioni per gli 800del, che rende lode per il Creato in tutte le sue forme e di conseguenza invita a imparare a custodirlo. Saranno presenti i Ministri generali delI’Ordine e quelli del Terz’Ordine Regolare e Secolare, insieme alla Presidente della ConferenzaSuore Francescane.