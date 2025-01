Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1, a Castel San Pietro è arrivata la terza vittoria consecutiva dei bianconeri. Scirea super: può agganciare la vetta (per ora)

Leggi su Sport.quotidiano.net

È ripreso con un successo il 2025 del Gaetano, che nella prima gara dell’anno ha sbancato per 75-83 (parziali 22-19; 40-40; 60-57) il campo diSan. Agganciato il secondo posto, stasera torna in campo in casa per una gara che può valere addirittura il momentaneo primato insieme a Massalombarda (che gioca domenica). Ihanno festeggiato nella tana degli emiliani, penultimi, dopo tre quarti sempre sul filo dell’equilibrio, anzi, spesso a inseguire, pur guidati da un positivo Panzavolta. Negli ultimi 10’, la difesa bianconera ha alzato un muro, mentre l’attacco gira che è un piacere con Agatensi e capitan Torelli sugli scudi. Il tabellino: Agatensi 19, Panzavolta 20, Angeletti 3, Palazzi 4, Torelli 11, Spagnoli, Biandolino 4, Morara 7, Piazza 6, Poni 2, Bellini 7, Sassi ne.