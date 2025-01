Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 19 | 15

Leggi su Romadailynews.it

DEL 9 GENNAIO ORE 19.05 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULL’A1 FIRENZETRATTO CHIUSO TRA FABRO E ORVIETO PER UN TAMPONAMENTO TRA UN’ AUTO E UN CAMION IN DIREZIONE DI. AL MOMNENTO SONO 3 I KM DI CODA.CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST E VIA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PERMANGONO LE CODE.IN DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALEPASSIAMO AL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIAMENTRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA E TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA BELMONTE IN SABINAINFINE, CODE SULLA-FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DEL RACCORDODA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.