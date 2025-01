Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 12:30

9 GENNAIO ORE 12.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA NETTUNENSE CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI.FILE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DIIN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.PARLIAMO DELLA GIORNATA DI DOMANI 10 GENNAIO: PREVISTO IL PRIMO SCIOPERO DEL, GIORNATA CHE SI PREANNUNCIA NERA. A INCROCIARE LE BRACCIA SONO I LAVORATORI DEL SETTORE DEI TRASPORTI E QUELLI DEL COMPARTO SCUOLA.A RISCHIO INNANZITUTTO I TRENI. I LAVORATORI DI FERROVIE ITALIANE SI FERMERANNO DALLE 21 DEL 9 GENNAIO ALLE 20.59 DEL 10 GENNAIO. SARANNO ASSICURATI, PERÒ, I “SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO”.IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INVECE, FARÀ I CONTI CON LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE.