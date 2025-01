Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Farò il possibile per porre fine a guerra quest’anno”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente dell’, Volodymyr, ha detto: “Sto facendo tutto ilpera questacon dignità per l’e per tutta l’Europae so che posso contare sul vostro sostegno”. Lo ha detto in apertura della riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’a Ramstein. “allaè il nostro obiettivo comune. Nostro, non dei russi”, ha detto ancora: “Truppe occidentali strumento per costringere Mosca a pace”ha affermato che l’invio di truppe occidentali inpotrebbe essere uno degli “strumenti migliori” per “costringere la Russia alla pace”. “Il nostro obiettivo è trovare quanti più strumenti possibili per costringere la Russia alla pace. Credo che tale dispiegamento di contingenti dei partner sia uno degli strumenti migliori”, ha dettoa Ramstein.