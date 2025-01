Liberoquotidiano.it - Supermicro inizia le spedizioni in grandi volumi di server ad alte prestazioni ottimizzati per carichi di lavoro IA, HPC, di virtualizzazione ed Edge

completamente aggiornati con i nuovi processori Intel ® Xeon® serie 6900 con P-coreper le massimesono ora in spedizione in, con supporto GPU di nuova generazione, memoria a larghezza di banda più elevata, rete 400GbE, unità E1.S ed E3.S e le soluzioni di raffreddamento a liquido Direct-to-Chip leader del settoreSAN JOSE, California, 9 gennaio 2025 /PRNewswire/, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA/ML, HPC, Cloud, Storage e 5G/, sta avviando lediaddotati di processori Intel Xeon serie 6900 con P-core. I nuovi sistemi sono dotati di una gamma di tecnologie nuove e aggiornate con nuove architetture ottimizzate per idiadpiù esigenti, tra cui intelligenza artificiale su larga scala, HPC su scala cluster e ambienti in cui è necessario il massimo numero di GPU, come la progettazione collaborativa e la distribuzione multimediale.