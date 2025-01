Thesocialpost.it - SuperEnalotto: centrato un 5 da oltre 177mila euro

Nell’estrazione deldi oggi, 9 gennaio 2024, non sono stati registrati né ‘6’ né ‘5+1’, ma è stato realizzato un ‘5’ che vale 177.381,44. La schedina vincente è stata convalidata in un punto vendita di Cirò Marina, in provincia di Crotone. Il jackpot per il prossimo appuntamento sale a 56,8 milioni di. La prossima occasione per tentare la fortuna sarà domani, venerdì, con l’ultima estrazione della settimana.Le vincite alvariano da 2 a 6 numeri indovinati, includendo anche il 5+. I premi sono proporzionali al jackpot totale. Ecco un riepilogo delle vincite:Indovinando 2 numeri, si possono vincere circa 5.Indovinando 3 numeri, si possono vincere circa 25.Indovinando 4 numeri, si possono vincere circa 300.Indovinando 5 numeri, si possono vincere circa 32.