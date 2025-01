Lapresse.it - Starlink: Calenda, “Musk nemico di Europa e democrazia, faremo barricate”

Leggi su Lapresse.it

“Meloni deve sapere che sulla questionesi faranno le, perché Elonè unper l’e per la, che lavora purtroppo per un presidente americano che o è veramente pericoloso, o è veramente da trattamento sanitario obbligatorio”. Così Carlo, all’esterno di Montecitorio, rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano un commento sulle posizioni espresse da Giorgia Meloni durante la conferenza stampa annuale nei confronti di Elonfa quindi riferimento alle ultime dichiarazioni di Trump in merito alle eventuali annessioni di Groenlandia, Canada e Canale di Panama al territorio statunitense. “Direi a Giorgia Meloni di stare molto attenta – continua il leader di Azione – perché una cosa è avere a che fare, con grande attenzione, con gli Stati Uniti perché sono una grande potenza, una cosa è sviluppare rapporti preferenziali con gente come Elon”.