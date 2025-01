Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni online al servizio mensa delle scuole

soloper ilnelleper l’infanzia statali ed elementari comunali a Riccione. Da ieri, fino al 31 gennaio, sarà possibile iscrivere i bambini al. L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamentecollegandosi alla piattaforma del settore Servizi alla persona e alla famiglia al link: http://riccione.ecivis.it. Per completare la procedura è indispensabile essere in possesso di uno strumento di identificazione digitale riconosciuto, tra cui il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Le famiglie che dovessero avere bisogno di assistenza potranno rivolgersi agli uffici comunali situati in via Flaminia 41 a Riccione, telefono: 0541 428821.