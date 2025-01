Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: focus sulla crescita globale e decisioni delle banche centrali

Leproseguono inmentre si guarda allaeconomica. Dopo la pubblicazione dei verbali della Fed, gli investitori sono a caccia di indizi sulle prossimesul taglio tassi. Procedono in direzioni opposte i rendimenti dei titoli di Stato con i Treasury in calo e quelli europei in lieve. Sul fronte valutario il dollaro si rafforzasterlina e sull'euro. L'indice Stoxx 600 sale dello 0,1%. Sale Londra (+0,5%), mentre aumentano le preoccupazioni sul debito pubblico e l'inflazione. Inanche Parigi (+0,4%) e Milano (+0,2%). Debole Francoforte (-0,1%), dopo il dato della produzione industriale e le prospettive di. I principali listini sono sostenuti dall'energia (+0,6%), con il prezzo del petrolio in aumento.