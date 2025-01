Oasport.it - Boris Becker: “I casi positivi di Sinner e Swiatek offuscano il tennis, bisogna fare qualcosa”

Una questione di immagine.si è pronunciato sui canali di Eurosport, relativamente a quella che è la percezione deiin test antidoping del n.1 del mondo, Jannik, e della n.2 del ranking, Iga, nel.“È una situazione negativa per iltrovare una soluzione sensata affinché ciò non accada di nuovo. Se due dei migliori professionisti del nostro sport sono coinvolti, allora è dannoso. Questo innegabilmente offusca la nostra immagine, serve“, ha dichiarato l’ex giocatore tedesco.Una critica, in questo caso, al sistema e a quello che prevede in queste situazioni particolari. Nelle due vicende, si sono seguite le regole alla lettera e non c’è stata alcuna corsia preferenziale nei confronti deiti in questione. Non parliamo, per l’appunto, didi doping.