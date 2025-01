Ilnapolista.it - Zidane è il successore naturale di Deschamps, è la sua ambizione suprema (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo, Zinedinesarebbe ilideale edialla guida della nazionale francese. Questo non solo per la sua grandezza da giocatore ma anche per il suo palmarès di allenatore molto peculiare: in pochissimi anni ha praticamente vinto tre Champions (certo, allenando la squadra più forte del mondo a quei tempi e forse di sempre ndr).è ildi Didier)Di seguito quanto si legge sul quotidiano francese:“Ora eccoli finalmente di fronte a una porta che sta per aprirsi, e tutti sanno chi è il più indicato a mettere la mano sulla maniglia. Campione del mondo nel 1998 e vincitore dell’Europeo 2000 insieme a, Zinédineda tempo non è più un vecchio compagno di gloria: è un’ombra perpetua, una figura che suscita fantasie senza proferire parola, un illustre cognome che torna in ogni occasione importante, come un’evidenza, e sembra che questa evidenza sarà difficile da ignorare nel 2026.