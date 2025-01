Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2025 ore 09:15

Leggi su Romadailynews.it

DELL’8 GENNAIO ORE 09.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO BLOCCATO PER UN INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE FIRENZE, TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA, CODE IN DIREZIONE FIRENZECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINAPROSEGUIAMO LUNG LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO TRA FLAMINIA E CASSIA E ANCORA TRA-FIUMICINO E OSTIENSE E DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANAIN INTERNA CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA POI SI CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA E TRAFFICO RALLENTATO DALLA PONTINA ALL’OSTIENSESI STA IN CODA SULLA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EURSITUAZIONE IDENTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILEDA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTROE DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE, IN USCITADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral