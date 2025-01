Liberoquotidiano.it - Treviso: caso Alex Marangon, i genitori dubitano della bontà delle indagini 'Troppi sette mesi senza sapere nulla'

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 07 gen. - (Adnkronos) - “Finora non abbiamo mai parlato con gli investigatori, né col procuratore di. A distanza diperò ci sentiamo presi in giro e vogliamoa che punto sono le. E poi perché tutti questi esami, come il tossicologico che tarda da, solo pere non per tutti gli altri che hanno partecipato allo stesso rito? Nemmeno un test è stato richiesto per loro” si domandano Sabrina e Luca, idiil 25enne di Marcon (Venezia) ritrovato morto nel luglio scorso sul Piave, dopo aver partecipato a un rito sciamanico a base di ayahuasca nell'abbazia di Vidor (), ma per il quale la procura trevigiana mantiene aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Nella lunga intervista in diretta andata in onda stasera sull'emittente Antenna Tre, inon hanno nascosto di avere più di qualche dubbio sullaconduzionegià a partire da quella domenica mattina del 30 giugno in cui fu dato l'allarmescomparsa del ragazzo.