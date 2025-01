Dilei.it - Miodesopsie, mosche volanti e flash luminosi, perché i miopi rischiano di più

Leggi su Dilei.it

Qualcuno l’ha chiamata epidea.stiamo andando verso un mondo di persone, costretti ad indossare gli occhiali o a portare lenti a contatto per vedere da lontano. I dati recenti dicono che l’epidemia dia sta dilagando nel mondo con 2,6 miliardi di persone colpite. Soprattutto, questa condizione può facilitare la comparsa di distacchi di retina.Dal 2009 al 2016, stando a recenti dati raccolti in Olanda e pubblicati su Jama Ophthalmology, il numero di casi è cresciuto del 44% e ciò non si può spiegare solo con l’incremento della popolazione, pari al 3%, ma proprio con la crescita continua dei casi dia. Ed allora, se quasi una persona su tre nel mondo deve portare gli occhiali per vedere da lontano, il fenomeno appare destinato a crescere.E con esso anche la possibilità di vedere ombre o filamenti che fluttuano nel campo visivo: si chiamanoo corpi mobili vitreali e sono immagini di piccoli corpuscoli che sembrano fluttuare davanti a noi.