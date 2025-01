Tpi.it - Iran: il governo identifica l’area dove spostare la capitale

L’trasferirà la suada Teheran alla regione costiera meridionale di Makran. L’annuncio è arrivato ieri dalla portavoce deldella Repubblica islamica, Fatemeh Mohajerani, durante una conferenza stampa organizzata a margine di una riunione esecutiva sull’argomento.“La nuovasarà sicuramente nel sud, precisamente nella regione di Makran”, ha annunciato Mohajerani, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna. “La questione è attualmente in fase di elaborazione”. La decisione, ha spiegato la portavoce deliano, è legata a “un ambizioso piano volto a superare la persistente sovrappopolazione, la carenza di energia elettrica e la scarsità idrica” che affliggono Teheran. I tempi però non sono ancora certi ma non saranno sicuramente brevi.Sebbene il trasferimento dellanon sia una questione urgente, ha sottolineato Mohajerani, è fondamentale ottenere una valutazione approfondita da parte degli esperti a causa della crescita della popolazione di Teheran e delle sfide ambientali poste alla città.