Guida TV Sky Cinema e NOW | Vermiglio Mercoledi 8 Gennaio 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e SkyDrama HD alle 21:45 sul canale 308,, il sorprendente film di Maura Delpero che ha ricevuto il Gran Premio della Giuria a Venezia. Ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la trama segue una famiglia trentina che vede la propria stabilità messa in discussione quando le tensioni e le difficoltà della guerra iniziano a intaccare la loro vita quotidiana. Un dramma che esplora le emozioni e le dinamiche familiari durante un periodo storico di grande incertezza. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Mystic River, un capolavoro diretto da Clint Eastwood che ha valso agli attori Sean Penn e Tim Robbins numerosi riconoscimenti tra cui l'Oscar e il Golden Globe.