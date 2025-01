Ilgiorno.it - Fucili di precisione e proiettili in casa. Smascherato il cecchino di Varedo

La fine di un incubo. Preso ildi. Sarebbe un cinquantenne, incensurato, residente in città, l’uomo che per un anno e mezzo ha tenuto in ostaggio i condomini delle palazzine tra le vie Bellini, Sant’Aquilino e Ponchielli. I carabinieri della Stazione dilo hanno denunciato per i reati di esplosioni pericolose e danneggiamento. Le indagini, avviate a seguito di segnalazioni relative a danni arrecati ad alcuni condomini, hanno portato a una complessa attività investigativa volta a verificare l’origine dei danni e i potenziali responsabili. Durante un controllo effettuato negli ultimi giorni di dicembre nell’abitazione del presunto, i carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelativo di tutte le armi in suo possesso e del relativo titolo autorizzativo per uso sportivo.