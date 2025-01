.com - Australian Open, il possibile percorso di Sinner e quando può sfidare Alcaraz e Djokovic

Leggi su .com

(Adnkronos) –Jannikcorre verso gli, primo Slam stagionale, con la corona conquistata lo scorso anno e il trono di numero uno al mondo da difendere. Il fuoriclasse azzurro inizierà ufficialmente la sua stagione sul campo tra pochi giorni e nella notte – con il sorteggio che inizierà alle 4.30 italiane – conoscerà il suo primo avversario nel torneo e i successivi incroci. In attesa del sorteggio degli, nel tabellone di Jannikci sono già alcune coordinate definite. Intanto, una premessa: poche ore fa sono state definite le 32 teste di serie del tabellone di singolare maschile. Significa che i primi 32 tennisti della classifica mondiale saranno protetti dal seeding e non potranno incontrarsi prima del terzo turno. Nel primo e nel secondo turno, il numero uno al mondo affronterà così giocatori non inseriti tra le 32 teste di serie, mentre dal terzo turno cambierà la musica.