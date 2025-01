Thesocialpost.it - Sgrida una banda di ragazzini che prova a sfondargli il portone di casa: 55enne massacrato di botte

Leggi su Thesocialpost.it

Padova, frazione di Camin – Sabato 4 gennaio, Andrea Nicoletto, 55 anni, è stato brutalmente aggredito da un gruppo dimentre cercava di difendere ildel suo condominio. L’uomo, preoccupato per i ripetuti atti di vandalismo, ha deciso di affrontare il gruppo di giovani, già noti nel quartiere per comportamenti problematici.Leggi anche: Molestie a un ballerino a Ballando, Mariotto si difende: “Troppe accuse per un incidente”Tentativo di vandalismo sfocia in violenzaL’episodio è accaduto nella serata di sabato, quando Nicoletto, allertato da una segnalazione sul telefono, si è accorto che alcuni giovani stavano cercando di forzare ildel palazzo. “Erano i soliti ragazzi che frequentano il cortile da mesi”, ha raccontato l’uomo. Tra i responsabili, quattro ragazzi e due ragazze, riconosciuti come amici di una famiglia moldava residente nei dintorni.