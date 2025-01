Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-4 7-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.1 vince un match tirato e utile per sgranchire i muscoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DIJANNIK: “CONSAPEVOLE DEL LAVORO FATTO, SONO FIDUCIOSO”IL PROGRAMMA DI-TSITSIPASVIDEO:2-0, ILCOMPLETO08:04 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.08:03 Venerdì alle 9.00 Janniktornerà in campo opposto al greco Stefanos Tsitsipas per la seconda ed ultima esibizione dell’ing.08:01 L’azzurro mette minuti nelle gambe, circa un centinaio, a pochi giorni dal via dell’in cui difende il titolo e 2000 pesantissimi punti. Esibizione che è servita in primis a testare le condizioni di campo e palle, quelle psicofisiche saranno messe seriamente alla prova a partire dal primo turno.