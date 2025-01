Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona attacca Striscia La Notizia: “Il Tapiro d’Oro a Belen è violenza pura, una mancanza di rispetto”

“Ho visto ora la consegna del. Non mi è piaciuta”. Inizia così il lungo sfogo con cuiLaper la consegna delRodriguez. Durante il servizio, l’inviato, Valerio Staffelli, ha raggiunto la conduttrice argentina per consegnarle il celebre premio del telegiornale satirico di Canale 5. Ma l’ex Re dei Paparazzi non avrebbe gradito il trattamento ricevuto dalla sua ex fidanzata e si è sfogato sui social, dove ha lanciato un duro attacco al programma targato Mediaset.Ma cosa è successo? Lo scorso 1 gennaio è andato in onda suLail servizio in cui Staffelli consegna alla showgirl argentina il: “Un cornetto portafortuna, non l’abbiamo più vista come eravamo abituati. Cosa è successo? I suoi ex vanno a bomba“, è la domanda di rito dell’inviato.