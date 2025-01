Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 8 gennaio: messaggi minacciosi per Nihan, Emir rassicura Zeynep

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.della trama diper la puntata in onda mercoledì 8alle 14:10 su Canale 5:fa una promessa a. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Kemal esi presentano in tribunale per l'attesissima udienza di divorzio traed, il procedimento si conclude con il divorzio. Nonostante la felicità i due sanno chenon si arrenderà. L'uomo, infatti, elabora subito un nuovo piano .