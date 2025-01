Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova con la miglior difesa: "Col Mariner prestazione solida"

"Dobbiamo ritrovare solidità difensiva, poi davanti qualcuno la butta dentro", avevano detto diversi giocatori deldurante la pausa ed effettivamente domenica è andata proprio così col. Senza Sbarbati che aveva deciso di doppietta l’ultima di andata col Fano, è stato il "sostituto" Persiani a regalare la vittoria guardacaso 1-0. Nei 95’ il team di Mobili è tornato granitico come nello stile delle sue squadre ed ha ribadito lo status didel torneo con 8 gol incassati in 16 incontri. Una vittoria meritata e, nonostante la differenza di punti tra i padroni di casa terzi e gli ascolani penultimi, non era nemmeno così scontata perché ilpoteva essere arrugginito dopo la pausa e perché inoltre poteva accusare la sconfitta della finale di coppa. "Ilper quanto visto non merita la miseria dei 9 punti che ha – afferma Persiani, tecnica punta del 2002 – però il nostro successo è meritato.