A ciascuno il suo | divorzio pacifico tra Jennifer Lopez e Ben Affleck Ecco cosa prevede

È durato esattamente due anni il matrimonio trae Ben, dal luglio del 2022 ad agosto del 2024. Ieri c’è stato l’annuncio di un accordo riguardo ilvoluto dall’attrice e cantante newyorkese di origini portoricane. Le due star hollywoodiane al momento del matrimonio non avevano stipulato alcun accordo prematrimoniale. Secondo quanto riportato da TMZ, l’intesa per ilè stata trovata grazie all’intermediazione della nota matrimonialista Laura Wasser: «Ognuno terrà per sé ciò che ha guadagnato in questi due anni», si legge. Bendunque terrà in tasca tutti i guadagni della Artists Equity, la società di produzione fondata con l’amico Matt Damon che negli ultimi anni ha sfornato successi come Air, Unstoppable, The Instigators e Small Things Like These.