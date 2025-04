.com - Gout Gout, chi è il nuovo fenomeno mondiale della velocità che si ispira a Ronaldo

Leggi su .com

(Adnkronos) –sempre più alieno. Il 17enne velocista australiano si è confermato pazzesco nei 200 metri ai campionati nazionali del suo Paese e ha addirittura superato una leggenda come Usain Bolt, correndo in 19”84 la finale dei 200 metri. La sua prestazione non verrà però registrata per colpa dell’eccessivo vento a favore (2, 2 metri al secondo, di poco superiore alla soglia dei due m/s). Ma chi è il? Di questo enfant prodige dello sprint si parla già da qualche mese. Nato il 29 dicembre 2007 a Ipswich, in Australia, da genitori originari del Sudan del Sud,si è avvicinato allo sport con il calcio, seguendo l’esempio dell’idolo Cristiano. Poi è passato all’atletica e già lo scorso dicembre ha strabiliato il mondo correndo i 100 metri in 10?04 durante l’Australian All Schools Championships del Queensland (a Brisbane).