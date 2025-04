MotoGp Qatar vince Marc Marquez | Bagnaia terzo

Marc Marquez vince il Gp del Qatar, centrando la terza vittoria nelle prime quattro gare stagionali, e torna in vetta alla classifica MotoGp. Lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position nella gara di oggi 13 aprile, si impone davanti al connazionale della Ktm Maverick Vinales e al compagno di squadra, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, autore di una grande rimonta dall’undicesima posizione in griglia. Quarto posto per la Ducati del tram VR46 di Franco Morbidelli che si lascia alle spalle il francese della Honda Johann Zarco, seguono gli spagnoli della Ducati Gresini Fermin Aldeguer e Alex Marquez. A completare la top ten il francese della Yamaha Fabio Quartararo, lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta e l’Aprilia di Marco Bezzecchi. In classifica generale, Marc Marquez riprende il primo posto con 123 punti scavalcando il fratello Alex, ora secondo a quota 105. Leggi su .com (Adnkronos) –il Gp del, centrando la terza vittoria nelle prime quattro gare stagionali, e torna in vetta alla classifica. Lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position nella gara di oggi 13 aprile, si impone davanti al connazionale della Ktm Maverick Vinales e al compagno di squadra, Francesco ‘Pecco’, autore di una grande rimonta dall’undicesima posizione in griglia. Quarto posto per la Ducati del tram VR46 di Franco Morbidelli che si lascia alle spalle il francese della Honda Johann Zarco, seguono gli spagnoli della Ducati Gresini Fermin Aldeguer e Alex. A completare la top ten il francese della Yamaha Fabio Quartararo, lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta e l’Aprilia dio Bezzecchi. In classifica generale,riprende il primo posto con 123 punti scavalcando il fratello Alex, ora secondo a quota 105.

