Calciomercato.it - Vice Vlahovic alla Juve, ecco la ‘Giuntolata’: nome sconosciuto ai tifosi

Leggi su Calciomercato.it

L’infortunio di Milik e le prestazioni diportano lantus ad un intervento immediato per l’attacco:la nuova idea di Cristiano GiuntoliNuovi problemi per lantus. Dopo la sconfitta contro il Milan in Supercoppa e il mancato accessofinale contro l’Inter, Thiago Motta deve fare i conti anche con l’infortunio del, che finora è solamente da considerare un oggetto misterioso della rosa bianconera.Giuntoli e(LaPresse)Infatti, Arkadiusz Milik si è infortunato nuovamente al polpaccio, quando mancava ormai poco al rientro in gruppo. Insomma, uno stop che rallenta il suo percorso dal rientro dall’operazione al ginocchio. L’attaccante polacco potrebbe chiudere la sua esperienzantus senza mai scendere in campo in questa stagione, specialmente se Giuntoli decidesse di investire in un giovane e promettente centravanti sin da gennaio.