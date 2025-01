Sport.quotidiano.net - Van Der Poel: "Non mi piace molto il Tour de France"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 6 gennaio 2025 - La sua strabiliante cavalcata vincente nel ciclocross, con 5 successi nelle 5 gare disputate, si è bruscamente interrotta a causa di una botta al costato accusata a Loenhout, teatro tanto per cambiare di un altro successo: il rientro nel fango dovrebbe avvenire a fine mese, ma intanto Mathieu Van Derai microfoni di Sporza ha cominciato a pensare anche alla stagione su strada, non più così lontana. Le dichiarazioni di Van DerL'olandese ha innanzitutto parlato di un 2024 eccellente specialmente in primavera. "Vincere il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix in maglia iridata è stato l'apice della mia carriera, nonché qualcosa di unico. Nelle Fiandre è stata dura per le condizioni meteo estreme e infatti ho provato sensazioni simili a quelle ai Mondiali di Harrogate nel 2019, con fame, freddo e la certezza che la gara non potesse durare troppo a lungo per me".