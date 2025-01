Liberoquotidiano.it - "Quando passo il controllo passaporti...". Djokovic e il "trauma" in aeroporto: cosa gli è accaduto

Novaknon si è ancora ripreso. Per lui l'atterraggio in Australia risulta ancora un "". Il motivo? L'espulsione dal paese nel 2022. Essendo arrivato prima dell'Australian Open 2022 non vaccinato contro il coronavirus, il tennista è stato trattenuto in un hotel per immigrati. Successivamente il serbo è stato rimandato a casa dopo che il suo visto è stato annullato dal ministro dell'immigrazione, che ha deciso che la sua presenza avrebbe potuto alimentare il sentimento anti-vaccino.ha così contestato con successo un divieto di tre anni di richiesta di visto e ha continuato a giocare al torneo nel 2023, che ha vinto, e nel 2024. Raggiunto da l'Herald Sun in vista dell'edizione di quest'anno, il trentasettenne ha ammesso: "Ho (un po' di) per essere sincero. Le ultime due volte che sono atterrato in Australia, per passare ile l'immigrazione, ho avuto un po' dida tre anni.