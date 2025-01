Ilnapolista.it - Ngonge verso il Bologna, domani atteso un incontro tra i club per cercare un accordo (Tmw)

Leggi su Ilnapolista.it

Cyrilha trovato pochissimo spazio quest’anno. A gennaio della scorsa stagione era stato acquistato come un calciatore di prospettiva che potesse cambiare le sorti del Napoli 2023-24, dati anche i 6 gol in campionato segnati fino a quel momento. Per un periodo fece anche la differenza in certe partite, schierato sempre negli ultimi minuti. Ad oggi però i fatti parlano chiaro: Conte ha preferito Spinazzola a lui in assenza addirittura sia di Politano che di Kvaratskhelia, di fatto accelerando le intenzioni da parte del belga di cambiare aria. La redazione di Tmw ha raccolto informazioni secondo cui ci sarebbe ilalla finestra., previsto untra il Napoli e ilnella giornata di(Tmw)Di seguito quanto riporta Tuttomercatoweb sulla possibile cessione del belga:“È previsto perunfra Napoli eperunper il futuro di Cyril