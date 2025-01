Mistermovie.it - Mister Movie | Sequel Il ritorno dei morti viventi Data di Uscita, Cast e Trama

Un franchise horror che ha segnato la cultura pop degli anni ’80 sta per tornare sul grande schermo. Ildei, una serie che ha affascinato gli appassionati di zombie con la sua miscela di horror e comicità, avrà un nuovo capitolo nel 2025. A distanza di quasi vent’anni dal suo ultimo, la saga tornerà con una nuova avventura che promette di mescolare il terrore con un tocco natalizio.Ildei: Un reboot che diventadirettoclass="wp-block-heading">Diverso dal classico La notte deidi George A. Romero, che si concentrava sulle problematiche dei sopravvissuti dopo l’apocalisse zombie, Ildeiha sempre saputo coniugare l’horror con un’irriverente ironia. Questo nuovo capitolo, previsto per Natale 2025, non sarà un semplice reboot, ma undiretto del film originale del 1985, ignorando gli altrie ambientandosi “18 mesi” dopo gli eventi del primo film.