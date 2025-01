Liberoquotidiano.it - "È stata una bruttissima scena". Bergamo choc, donna accoltellata nel parcheggio, chi è l'aggressore

Unadi 39 anni èquesta mattina intorno alle 9.15 circa da un uomo neldel supermercato Lidl di via Lombardia a Seriate, in provincia di. Laportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri di. L'sarebbe il marito. L'uomo, di origine straniere così come la moglie, si trova ora in caserma mentre proseguono le indagini da parte degli uomini dell'Arma per ricostruire quanto accaduto. "È entrata una cliente terrorizzata dicendo di chiamare la polizia, perché un uomo stava aggredendo una- racconta una cassiera al Corriere -, e noi abbiamo chiamato i soccorsi. I clienti l'hanno portata dentro nel supermercato, èsoccorsa all'ingresso. Sono arrivate le forze dell'ordine e i soccorsi, l'uomo non si fermava, aveva in mano un coltello.