Calciomercato Milan – Ricci, è quasi fatta: Moretto e Romano sicuri di una cosa

Samuele, classe 2001, centrocampista del Torino e della Nazionale Italiana, si avvia a diventare un giocatore delnella prossima sessione estiva di. Lo confermato Matteoe Fabrizio, giornalisti sportivi esperti del settore. "Recentemente ci sono stati passi avanti per Samueleal. È l’obiettivo numero uno per il centrocampo del futuro. Operazione in vista della prossima stagione. I dialoghi tra l’entourage del calciatore del Torino e il club rossonero sono avanzati", ha scrittoin un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Gli ha fatto eco. "Si apprende che ilha compiuto progressi concreti per ingaggiare Samuelecome nuovo centrocampista a partire dalla stagione 2025/26. È l'obiettivo principale del centrocampo per giugno e con il centrocampista italiano sono già in corso trattative a livello personale.