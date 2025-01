Lanazione.it - Ambientalisti sul piede di guerra: “Alberi abbattuti vicini al parco, vogliamo le perizie tecniche”

Grosseto, 6 gennaio 2025 – Istanza di accesso agli atti del Comune in relazione all’abbattimento di alcuninell’area contigua algiochi tra via del Platino e via Argento. E’ questa l’iniziativa presa da Italia Nostra “a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e associati” e in particolar modo glihanno chiesto di vedere “la perizia tecnica sulla salute e stabilità deglie di quelli rimanenti nell’area attrezzata del”. “Il Regolamento del Verde del Comune di Grosseto – dicono da Italia Nostra – stabilisce che l’Amministrazione debba garantire la manutenzione delle aree a verde pubblico con lo scopo di evidenziarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria ed ambientale, ed utile ad aumentare la biodiversità e fra le sue prerogative ha la conservazione del verde pubblico, mentre può ricorrere all’abbattimento diposti su suolo pubblico solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale.