Prima Categoria Non ci sono reti al San Giobbe | 0-0 tra Filottranese e Ostra Calcio

Finisce senzala gara della 14^ giornata: ostrensi di De Filippi al terzo posto solitario, filottranesi ottavi a -3 dai play-off FILOTTRANO, 5 gennaio 2025 – Finisce senzail posticipo della 14^ giornata del girone B ditra. I portieri Cartechini e Quagliani, dunque, mantengono le porte inviolate. I ragazzi di Marco Strappini scivolano all’ottavo posto con 21 punti, a pari merito con il Borgo Minonna e in coda al gruppo di testa, a -3 dalla zona play-off. La squadra di Umberto De Filippi, invece, sale al terzo posto in solitaria con 26 punti. Nel prossimo turno, lasfida in trasferta il Pietralacroce fanalino di coda, mentre l’ospita la capolista Castelfrettese. Di seguito, il tabellino e le classifiche dei gironi B e C didopo i posticipi di oggi.