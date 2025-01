Ilgiorno.it - Linea ferroviaria. Sugli espropri fatta chiarezza

Chiarimenti e rassicurazioni sono stati al centro dell’incontro voluto dall’amministrazione comunale sul tema del quadruplicamento dellaTortona-Voghera. All’assemblea molto partecipata da parte dei cittadini, sono intervenuti i tecnici di Rfi e i rappresentanti della società che hanno risposto agli interrogativi posti soprattutto sul tema degli. Annunciati a cavallo delle Feste venivano concessi 30 giorni per presentare osservazioni, ma Rfi ha dato un’ulteriore proroga di 30 giorni. "Glidi case sul territorio comunale di Voghera saranno limitati a tre – ha detto il sindaco Paola Garlaschelli –, mentre nella maggior parte dei casi ci saranno immobili che dovranno dotarsi di nuovi infissi a spese di Rfi per limitare l’impatto del rumore e altri che saranno interessati dall’installazione di impianti per rilevare le vibrazioni.