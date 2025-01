Ilgiorno.it - Autostrade: le chiusure dopo l’Epifania sull’A4, A8 e A9. Giorni e orari

Milano, 5 gennaio 2025 – Terminate le festività, in tanto rientrano al lavoro e il traffico su strade edella Lombardia ritornerà a ritmo sostenuto. Tante le, subitoil rientro dall'Epifania. Saranno quasi tutte in notturna e necessarie per operare sulla segnaletica, sulle gallerie e sulle corsie di scorrimento. Ecco come quando cambierà la via viabilità. A4 Milano-Brescia R37 Raccordo Fiera Milano A8 Milano-Varese A9 Lainate-Como-Chiasso A4 Milano-Brescia 7-8 gennaio: dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto Cormano-Monza (verso Brescia) per ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. L'area di servizio Lambro Sud sarà chiusa dalle 20 alle 5. In altenativa si può utilizzare l'A52 (Tangenziale Nord). Si precisa che gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino.