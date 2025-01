Oasport.it - WTA Auckland, Naomi Osaka ritrova la finale dopo tre anni: affronterà Clara Tauson

Il programma è tornato in pari nel WTA 250 di(Nuova Zelanda).le piogge dei giorni scorsi che avevano reso la vita difficile agli organizzatori, si sono conclusi nella notte italiana prima i quarti die poi le semifinali, con il verdetto che ha visto approdare in.Persi tratta della primanel circuito WTAquasi tredall’ultima volta a Miami nel 2022: la giapponese ha battuto Alycia Parks con il punteggio di 6-4 6-2 in circa un’ora e un quarto di gioco, approfittando anche della stanchezza della tennista americana, che in precedenza aveva vinto il derby contro Katie Volynets per 6-1 6-4.Una bella settimana pere per tutto il tennis giapponese, visto anche il rendimento di Kei Nishikori in quel di Hong Kong.