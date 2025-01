Tpi.it - Oroscopo di oggi 4 gennaio 2025: le previsioni per tutti i segni

Leggi su Tpi.it

di: leperQuali sono ledell’per la giornata di, 4? Di seguito tutte lenel dettaglio segno per segno:ArieteMarte retrogrado potrebbe rallentare i tuoi progressi professionali. È un buon momento per riflettere sulle tue ambizioni e pianificare con calma i prossimi passi.ToroVenere in Pesci favorisce le relazioni amorose. Approfitta di questa energia per rafforzare i legami affettivi. Sul lavoro, potrebbero esserci dei ritardi; mantieni la pazienza e continua a lavorare con dedizione.Gemelli La retrogradazione di Marte potrebbe causare rallentamenti nei tuoi progetti. Dedica del tempo alla cura personale e alle relazioni importanti. La tua creatività è in aumento; sfruttala per pianificare nuovi progetti.